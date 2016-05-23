CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Spectrometr_Separate - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
766
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9028

exp_Amstell exp_Amstell

Conselheiro sem Stop Loss.

Pattern Recognition v1.0 Pattern Recognition v1.0

Indicador Pattern Recognition v1.0.

Spectr Spectr

Spectr

VisualOpenOrderWithMM VisualOpenOrderWithMM

Scrip para colocar Stop Loss de acordo com o valor de risco definido.