Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
newMACD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 896
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador newMACD.
newMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9036
VisualOpenOrderWithMM
Scrip para colocar Stop Loss de acordo com o valor de risco definido.Spectr
Spectr
ytg_Zodiac_V0
Indicador astrológico. Signos do Zodíaco. Signo atual.Carter MA
Indicador Carter MA.