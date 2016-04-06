und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VisualOpenOrderWithMM - Skript für den MetaTrader 4
Legen Sie mit Hilfe von Drag-and-Drop den gewünschten Stop-Loss-Level fest. Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster in welchem sie das gewünschte Risiko eingeben können. 0.05 bedeutet, dass Sie im Falle von Stop-Loss 5% ihres Kapitals verlieren.
Wenn Sie dieses Fenster nicht wünschen, dann finden und entfernen Sie die folgenden Zeilen aus den Programmcode:
#property show_inputs
Wenn Sie die vollständige Kontrolle für das Öffnen von neuen Positionen haben möchten, dann drücken Sie Ctrl+O und bestätigen Sie "Ask manual confirmation":
Nun können Sie, nachdem Sie das Skript auf den Charts fallen gelassen haben, die Bestätigung der Order manuell durchführen:
