Indicadores

ytg_Zodiac_V0 - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
713
Avaliação:
(7)
Publicado:
Indicador astrológico. Signos do Zodíaco. Signo atual.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9042

