Скрипты

VisualOpenOrderWithMM - скрипт для MetaTrader 4

Christo Tsvetanov | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6446
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Cкрипт устанавливает Stop Loss в соответствии с заданной величиной риска.

Перетаскиваем и бросаем скрипт на графике там, где должен быть стоплос. Выскакивает окно, где можно поменять риск. Текущее значение - 0.05 что означает 5% максимальной потери (если стоплос будет достигнут). Вычисляется объем и позиция открывается.

Если не хотите предупреждающее окно - найдите в тексте строчки:

#property show_inputs

и удалите ее.

Если хотите полный контроль, тогда нажмите Ctrl+O и выберите "Ручное подтверждение":

Тогда перед открытия вам предоставиться возможность проверить параметров сделки:

