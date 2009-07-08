Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VisualOpenOrderWithMM - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6446
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Cкрипт устанавливает Stop Loss в соответствии с заданной величиной риска.
Перетаскиваем и бросаем скрипт на графике там, где должен быть стоплос. Выскакивает окно, где можно поменять риск. Текущее значение - 0.05 что означает 5% максимальной потери (если стоплос будет достигнут). Вычисляется объем и позиция открывается.
Если не хотите предупреждающее окно - найдите в тексте строчки:
#property show_inputs
и удалите ее.
Если хотите полный контроль, тогда нажмите Ctrl+O и выберите "Ручное подтверждение":
Тогда перед открытия вам предоставиться возможность проверить параметров сделки:
Рисует линии OHLC прошлых дней, недель и месяцев на текущем периоде, разными цветами и стилями.impuls.mq4
Индикатор-гистограмма по импульсной системе Алекса Элдера.
индикатор фрактальных уровнейOrders_Closer
Простой советник, которые закрывает ордера (отложенники тоже) при достижении уровня, указанного вами, с учетом проскальзывания