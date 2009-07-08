Cкрипт устанавливает Stop Loss в соответствии с заданной величиной риска.

Перетаскиваем и бросаем скрипт на графике там, где должен быть стоплос. Выскакивает окно, где можно поменять риск. Текущее значение - 0.05 что означает 5% максимальной потери (если стоплос будет достигнут). Вычисляется объем и позиция открывается.

Если не хотите предупреждающее окно - найдите в тексте строчки:

#property show_inputs

и удалите ее.

Если хотите полный контроль, тогда нажмите Ctrl+O и выберите "Ручное подтверждение":

Тогда перед открытия вам предоставиться возможность проверить параметров сделки: