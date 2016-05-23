CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

VisualOpenOrderWithMM - script para MetaTrader 4

Christo Tsvetanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1092
Ranking:
(13)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Arrastrar y colocar el script en gráfico, en la posición donde debe permanecer el StopLoss. Aparecerá una Ventana de Parámetros: se puede cambiar el riesgo deseado. 0.05 significa que si el precio llega a su stoploss, su pérdida no debe ser más 5% de su capital.

Si no desea ver esta ventana por favor, encontrar y borrar la línea siguiente en el código fuente:

#property show_inputs

Si se necesita un control total sobre la apertura de la posición, presionar Ctrl + O y comprobar "Pedir confirmación manual":

Ahora, después de colocar el script se podrá confirmar manualmente los precios:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9030

Spectr Spectr

Spectr

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Spectrometr_Separate

newMACD newMACD

Indicador newMACD.

ytg_Zodiac_V0 ytg_Zodiac_V0

El indicador astrológico. Marcas del zodiaco. La marca actual.