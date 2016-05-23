Arrastrar y colocar el script en gráfico, en la posición donde debe permanecer el StopLoss. Aparecerá una Ventana de Parámetros: se puede cambiar el riesgo deseado. 0.05 significa que si el precio llega a su stoploss, su pérdida no debe ser más 5% de su capital.

Si no desea ver esta ventana por favor, encontrar y borrar la línea siguiente en el código fuente:

#property show_inputs

Si se necesita un control total sobre la apertura de la posición, presionar Ctrl + O y comprobar "Pedir confirmación manual":

Ahora, después de colocar el script se podrá confirmar manualmente los precios: