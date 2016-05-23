Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VisualOpenOrderWithMM - script para MetaTrader 4
Arrastrar y colocar el script en gráfico, en la posición donde debe permanecer el StopLoss. Aparecerá una Ventana de Parámetros: se puede cambiar el riesgo deseado. 0.05 significa que si el precio llega a su stoploss, su pérdida no debe ser más 5% de su capital.
Si no desea ver esta ventana por favor, encontrar y borrar la línea siguiente en el código fuente:
#property show_inputs
Si se necesita un control total sobre la apertura de la posición, presionar Ctrl + O y comprobar "Pedir confirmación manual":
Ahora, después de colocar el script se podrá confirmar manualmente los precios:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9030
