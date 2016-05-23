CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Fractal ZigZag Expert - expert para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
2394
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

    Conselheiro Fractal ZigZag Expert.

    Resultados do teste:







Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8995

GetColorTF GetColorTF

a função altera a cor. Exemplo de implementação no indicador.

Font_Name Font_Name

a função altera o nome da fonte. Exemplo de implementação no indicador.

A Tool: Horizontal Grid Plotter A Tool: Horizontal Grid Plotter

Script para marcação rápida de gráficos usando linhas de preço

A Tool: Vertical Grid Plotter A Tool: Vertical Grid Plotter

Script para uma rápida marcação do gráfico usando linhas verticais de tempo