Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Nina - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1051
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Nina.
Nina
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8921
IND Inverse
Indicador IND Inverse.SVS_Trend_v2
Alteração na força da tendência.
DailyPivot Shift
Diferencia-se do indicador convencional DailyPivot pelo fato dos níveis podem ser calculados com deslocamento.ytg_Parabolic_exp
Conselheiro no indicador SAR. Trabalha com ordens pendentes.