Indicadores

Keltner Channel - indicador para MetaTrader 4

O Canal Keltner define as tendências mais significativas. O indicador baseia-se nos mesmos princípios do "Envelopes" e das Bandas de Bollinger, por isso, aqui, em vez de porcentagens ("Envelopes") e de o desvio padrão (Bollinger) é usada uma ATR. A linha superior é calculada como MA mais ATR para N períodos, e a linha inferior, MA menos ATR.


Normalmente, a linha superior mostra que o mercado é de sobre-compra (overbought) e indica uma maior probabilidade de correção para baixo. A linha inferior mostra que o mercado é de sobre-venda ("oversold") e indica uma maior probabilidade de correção para cima.






Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8330

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

O oscilador marca rapidamente o fim da tendência de preços e o início do movimento de preços, tanto no intervalo horizontal como na direção da reversão.

AltrTrend Signal v2 2 AltrTrend Signal v2 2

O indicador emite sinais de uma reversão da tendência.

iTrend iTrend

Indicador iTrend determina o início e o fim da tendência.

iAvgVol iAvgVol

Indicador volumes médios.