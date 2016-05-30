O Canal Keltner define as tendências mais significativas. O indicador baseia-se nos mesmos princípios do "Envelopes" e das Bandas de Bollinger, por isso, aqui, em vez de porcentagens ("Envelopes") e de o desvio padrão (Bollinger) é usada uma ATR. A linha superior é calculada como MA mais ATR para N períodos, e a linha inferior, MA menos ATR.

Normalmente, a linha superior mostra que o mercado é de sobre-compra (overbought) e indica uma maior probabilidade de correção para baixo. A linha inferior mostra que o mercado é de sobre-venda ("oversold") e indica uma maior probabilidade de correção para cima.







