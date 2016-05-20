CodeBaseSeções
Indicadores

NewTrend_v1 - indicador para MetaTrader 4

Indicador NewTrend_v1.

Parâmetros de Entrada:

extern int Smooth=9;
extern int Signal=9;

NewTrend

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8473

