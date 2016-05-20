CodeBaseSeções
Info - script para MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
Ele permite verificar o spread, swap, limite mínimo de stop, o preço de um ponto e outras informações úteis por qualquer símbolo:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8459

