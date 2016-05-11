Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Psychological - indicador para MetaTrader 4
O indicador foi reescrito do FXAccuCharts para o MT4.
Psychological
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8197
MoR
O indicador MoR.PriceTrender2
O indicador é utilizado para verificar os locais dos preços.
Weekly_HILO.
Indicador Weekly_HILO. Ela representa a Máxima e Mínima dos preços.VoltyChannel_Stop_v2.1
Uma outra versão do indicador VoltyChannel_Stop.