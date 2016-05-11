CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1245
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra os sinais de compra/venda.

Parâmetros:

KPeriod=5;
DPeriod=3;
Slowing=3;
MA_Method=0; // SMA 0, EMA 1, SMMA 2, LWMA 3
PriceField=0; // Low/High 0, Close/Close 1
OverBoughtLevel =80;
OverSoldLevel =20;
show_KD_cross=false;
show_K_OBOScross=true;
show_D_OBOScross=false;
note_Price="PriceField: Low/High = 0, Close/Close = 1";
_MA_Method="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";


Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8181

ZigAndZag ZigAndZag

Uma outra versão do famoso ZigZag.

SignalTable SignalTable

Um indicador original que exibe sinais de compra/venda.

Prusax_v61 Prusax_v61

O indicador de barras coloridas.

Price_BarsM2_MTF Price_BarsM2_MTF

O indicador de velas coloridas.