Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1245
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra os sinais de compra/venda.
Parâmetros:
KPeriod=5;
DPeriod=3;
Slowing=3;
MA_Method=0; // SMA 0, EMA 1, SMMA 2, LWMA 3
PriceField=0; // Low/High 0, Close/Close 1
OverBoughtLevel =80;
OverSoldLevel =20;
show_KD_cross=false;
show_K_OBOScross=true;
show_D_OBOScross=false;
note_Price="PriceField: Low/High = 0, Close/Close = 1";
_MA_Method="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8181
ZigAndZag
Uma outra versão do famoso ZigZag.SignalTable
Um indicador original que exibe sinais de compra/venda.
Prusax_v61
O indicador de barras coloridas.Price_BarsM2_MTF
O indicador de velas coloridas.