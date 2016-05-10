Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FanSimple8_4MEn - indicador para MetaTrader 4
Autor: fxbs
Canto direito - direção do movimento de preços; sinais de 8(9) TFs (1M-1W); para 8 MAs (def. 5,21,55)
Veja: forex-tsd.
Indicador Fansimple8_4men
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8089
