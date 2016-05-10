Execução de ordens por linhas obliquas. Para efeitos de negociação real e aprendizagem, ordens gráficas são implementadas no Testador. A EA foi avaliadao no Fórum MQL4. Version_V5 considera todas as sugestões e desejos.

Precisamos de dois indicadores: ADX e MA

O recebimento dos resultados dos testes de EA pelos dias da semana.

Mostra quando vender e quando comprar, mas nem sempre simples é assim.