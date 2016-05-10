CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FanSimple8_4MEn - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
995
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: fxbs

Canto direito - direção do movimento de preços; sinais de 8(9) TFs (1M-1W); para 8 MAs (def. 5,21,55)

Veja: forex-tsd.

Indicador Fansimple8_4men

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8089

ADX &amp; MA ADX &amp; MA

Precisamos de dois indicadores: ADX e MA

Ordens e indicadores do GTerminal_V5 Graphic Ordens e indicadores do GTerminal_V5 Graphic

Execução de ordens por linhas obliquas. Para efeitos de negociação real e aprendizagem, ordens gráficas são implementadas no Testador. A EA foi avaliadao no Fórum MQL4. Version_V5 considera todas as sugestões e desejos.

b-SharingDoW b-SharingDoW

O recebimento dos resultados dos testes de EA pelos dias da semana.

IINwmarrows IINwmarrows

Mostra quando vender e quando comprar, mas nem sempre simples é assim.