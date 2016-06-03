無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FanSimple8_4MEn - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 800
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、相場の動きの方向を表示します（9つの時間軸のシグナル; MA8本までOK)。
制作者: forex-tsd.com
インディケータFansimple8_4men
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8089
ADX & MA
MAとADXインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。GTerminal_V5 Graphic orders and indicators
グラフの斜め線に基づいて注文を執行します。リアルトレード及びトレード学習のためにストラテジーテスターではグラフィカルな取引が可能になりました。
b-SharingDoW
曜日効果によるバックテスト結果を出します。IINwmarrows
インディケータ IINwmarrows。買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。