Indikatoren

FanSimple8_4MEn - Indikator für den MetaTrader 4

Urheber: fxbs

Rechte Ecke - Richtung der Kursbewegung; Signale von 8(9) TFs (1M-1W) ; bis zu 8 MAs (def. 5,21,55)

See: forex-tsd.

Indicator Fansimple8_4men

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8089

