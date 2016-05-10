CodeBaseSeções
MTF_MAMy3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1006
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Victor Chebotariov

Indicador MTF_MAMy3. Funciona com o indicador MAMy v.3

Indicador MTF_MAMy3

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8064

