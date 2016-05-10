O indicador DailyPivotPoints sugere os futuros movimentos do mercado, ao contrário de outras ferramentas que normalmente estão por trás do mercado.

A informação disponível do dia anterior é usada para calcular os pontos de referência para as tendências curtas do dia em andamento.

Pivot Point (PP) é o ponto de equilíbrio, um nível no qual o preço gravita durante o dia. Tendo obtido três valores do dia anterior (High, Low, Close), calcula-se 13 níveis para timeframes menores: ponto de equilíbrio, 6 níveis de resistência e 6 níveis de suporte. Estes níveis são denominados pontos de referência. Os pontos de referência permitem uma fácil determinação de mudanças na tendência. O mais importante são os três valores seguintes: níveis de pontos pivô, Resistance1 (RES 1,0), e Support1 (SUP1.0).

Quando o preço se move entre estes valores, rompimentos são vistos muitas vezes no movimento, bem como o retorno.

Assim, o indicador DailyPivotPoints:

prevê a variação das flutuações dos preços;



mostra onde o preço pode parar;



mostra possível ponto de mudanças no sentido do movimento dos preços.



Se o mercado no dia atual é aberto acima do nível do ponto de pivô, é um sinal para a abertura de posição comprada. Se o mercado é aberto abaixo do nível de ponto de pivô, o dia corrente está favorecendo para a abertura de posições vendidas.

A técnica usando pontos de pivô consiste em seguir e detectar prováveis retornos ou rompimento do preço ao bater nos níveis de resistência RES1.0 ou suporte SUP1.0. No momento que os preços atingem os níveis RES2.0, RES3.0 ou SUP2.0, SUP3.0, o mercado normalmente é sobrecomprado ou sobrevendido, assim estes níveis são usados principalmente como os níveis de saída.



Cálculo

Com base nos preços HIGH, LOW e CLOSE do dia anterior, os novos valores geram Pivot Point (PP), Resistance1 (RES1.0), Resistance2 (RES2.0), Resistance3(RES3.0), Support1 (SUP1.0), Support2 (SUP2.0) e Support3 (SUP3.0), bem como os valores intermédios: Resistance0.5(RES0.5), Resistance1.5 (RES1.5), Resistance2.5 (RES2.5), Support0.5(SUP0.5), Support1.5 (SUP1.5) e Support2.5 (SUP2.5).



Assim, os preços mais altos e mais baixos do dia anterior são projetados no futuro.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RES1.0 = 2*PP - LOW RES2.0 = PP + (HIGH -LOW) RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW) SUP1.0 = 2*PP – HIGH SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)



SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2



RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2



RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2 SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2



SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2



SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



Onde:

HIGH — o preço mais alto do dia anterior;

LOW — o preço mais baixo do dia anterior;

CLOSE — preço de fechamento do dia anterior;

PP — pivot point (preço típico do dia anterior);

RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — pontos de referência (niveis de resistência);

SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — pontos de referência (niveis de suporte);





