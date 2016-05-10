CodeBaseSeções
MTF Stochastic v2.0 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Christof Risch (iya)

Mais uma versão estocástica. Funciona em todos os períodos.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8033

