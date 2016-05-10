Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HMA4 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 824
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
Indicador modificado HMA.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8030
HA Arrows
Buy and Sell Arrows based on Heiken Ashi candles.Dias corados no gráfico (Coloured Days on Chart)
O indicador separa os dias no gráfico com duas cores diferentes.
Tendências de Curto Prazo
A estratégia de negociação trabalha com as tendências de curto prazo.Gann Hi-lo Activator SSL
Um indicador despretensioso, vai atrair iniciantes para aperfeiçoar suas habilidades no MQL4.