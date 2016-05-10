CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HMA4 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
824
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: não especificado

Indicador modificado HMA.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8030

HA Arrows HA Arrows

Buy and Sell Arrows based on Heiken Ashi candles.

Dias corados no gráfico (Coloured Days on Chart) Dias corados no gráfico (Coloured Days on Chart)

O indicador separa os dias no gráfico com duas cores diferentes.

Tendências de Curto Prazo Tendências de Curto Prazo

A estratégia de negociação trabalha com as tendências de curto prazo.

Gann Hi-lo Activator SSL Gann Hi-lo Activator SSL

Um indicador despretensioso, vai atrair iniciantes para aperfeiçoar suas habilidades no MQL4.