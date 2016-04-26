Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Nonlagdot - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1138
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: igorad
Indicador Nonlagdot.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8026
Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) indica a taxa sobre o dinheiro investido no ativo e a retirada do mesmo.Weighted WCCI
The indicator draws the slow and fast ССI and colors bars for determining patterns and trends.
Correlation by njel
Improvement of the pair correlation indicator, for different timeframes. Green - positive correlation. Red - negative.Fast_oscilator_2
Um oscilador rápido também adequado para escalpelamento.