Standard Deviation (StdDev) - indicador para MetaTrader 4
O indicador Standart Deviation (Stdev) mede a volatilidade do mercado. Este indicador descreve o valor do desvio padrão do preço em relação à média móvel.
Quanto maior é o desvio padrão, mais instável (volátil) é o mercado, isto é, barras de preços são bastante dispersa em relação à média móvel. Em oposição, menores são os desvios, mais imutável é o mercado, isto é, as barras de preços estão se aproximando muito da média móvel.. Sabe-se que a dinâmica do mercado consiste no intercâmbio de períodos de calmaria e picos de atividade.
Assim, a abordagem deste indicador é simples:
-
Se o valor do indicador é muito baixo (ou seja, se o mercado está completamente calmo), é razoável aguardar o pico de atividade que virá;
-
Pelo contrário, se o indicador é extremamente elevado, isto significa que a atividade vai acalmar logo.
Cálculo
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
onde:
- StdDev (i) — Desvio Padrão da barra atual;
- SQRT — raiz quadrada;
- AMOUNT(j = i - N, i) — soma das raízes j = i - N till i;
- N — período de suavização;
- ApPRICE (j) — o preço implícito da barra j-th;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — qualquer média móvel da barra atual para N períodos;
- ApPRICE (i) — o preço implícito da barra atual.
Descrição completa do StdDev está disponível na Análise técnica: Standard Deviation
