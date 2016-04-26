Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Painter_v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 729
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador da cor dos preços de certas zonas hh: mm_start antes de hh: mm_finish.
Painter_v1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7928
