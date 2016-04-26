CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Accumulation Distribution - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2294
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Indicador Técnico de Accumulation/Distribution é determinado pelas alterações de preços e de volume.

O volume atua no papel de coeficiente de ponderação quando ocorre uma alteração do preço, ou seja, quanto maior for o coeficiente (volume), maior a contribuição da alteração de preço (para este período) no valor do indicador.

Accumulation/Distribution, A/D

Na verdade, este indicador é uma variante do mais comum "On Balance Volume". Ambos são utilizados para confirmar alterações de preços por meio da medição do respectivo volume de negociações.

O aumento do indicador Accumulation/Distribution indica que um ativo particular está se acumulando (está sendo comprado), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de aumento de preços. No entanto, a queda do indicador indica que um ativo está se distribuindo (está sendo vendido), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de queda de preços.

As discrepâncias entre o indicador Accumulation/Distribution e o preço do instrumento financeiro indicam que os preços se irão alterar no futuro próximo. Geralmente, durante a divergência, a tendência do preço move-se na mesma direção do indicador. Assim, se o indicador aumentar e o preço cair, espera-se uma viragem de preços.

Cálculo

Uma determinada parte do volume diário é adicionada ou subtraída do valor atual acumulado do indicador. Quanto mais próximo do preço máximo do dia for o preço de fechamento, maior será o preço do ativo. Quanto mais próximo do preço mínimo do dia for o preço de fechamento, menor será o preço do ativo. Se o preço de fechamento se encontrar exatamente entre o máximo e o mínimo, o valor do indicador não se altera.

A/D(i) =((FECHAMENTO(i) - MÍNIMO(i)) - (MÁXIMO(i) - FECHAMENTO(i)) * VOLUME(i) / (MÁXIMO(i) - MÍNIMO(i)) + A/D(i-1)

 Onde:
A/D(i) — valor do Indicador de Acumulação/Distribuição para a barra atual;
FECHAMENTO(i) — preço de fechamento da barra;
MÍNIMO(i) — preço mínimo da barra;
MÁXIMO(i) — preço máximo da barra;
VOLUME(i) — volume;
A/D(i-1) — valor do Indicador Acumulação/Distribuição para a barra anterior.

Descrição do indicador técnico

Uma descrição completa do Accumulation Distribution está disponível na seção Análise técnica: Accumulation Distribution

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7800

СwlxBW5Zone СwlxBW5Zone

Indicador сwlxBW5Zone.

Fib SR Fib SR

Indicador Fib SR.

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Conselheiro True Scalper Profit Lock.

TradePrice-T03 TradePrice-T03

Indicador TradePrice-T03.