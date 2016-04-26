Participe de nossa página de fãs
Accumulation Distribution - indicador para MetaTrader 4
2294
O Indicador Técnico de Accumulation/Distribution é determinado pelas alterações de preços e de volume.
O volume atua no papel de coeficiente de ponderação quando ocorre uma alteração do preço, ou seja, quanto maior for o coeficiente (volume), maior a contribuição da alteração de preço (para este período) no valor do indicador.
Accumulation/Distribution, A/D
Na verdade, este indicador é uma variante do mais comum "On Balance Volume". Ambos são utilizados para confirmar alterações de preços por meio da medição do respectivo volume de negociações.
O aumento do indicador Accumulation/Distribution indica que um ativo particular está se acumulando (está sendo comprado), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de aumento de preços. No entanto, a queda do indicador indica que um ativo está se distribuindo (está sendo vendido), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de queda de preços.
As discrepâncias entre o indicador Accumulation/Distribution e o preço do instrumento financeiro indicam que os preços se irão alterar no futuro próximo. Geralmente, durante a divergência, a tendência do preço move-se na mesma direção do indicador. Assim, se o indicador aumentar e o preço cair, espera-se uma viragem de preços.
Uma determinada parte do volume diário é adicionada ou subtraída do valor atual acumulado do indicador. Quanto mais próximo do preço máximo do dia for o preço de fechamento, maior será o preço do ativo. Quanto mais próximo do preço mínimo do dia for o preço de fechamento, menor será o preço do ativo. Se o preço de fechamento se encontrar exatamente entre o máximo e o mínimo, o valor do indicador não se altera.
A/D(i) =((FECHAMENTO(i) - MÍNIMO(i)) - (MÁXIMO(i) - FECHAMENTO(i)) * VOLUME(i) / (MÁXIMO(i) - MÍNIMO(i)) + A/D(i-1)
Onde:
A/D(i) — valor do Indicador de Acumulação/Distribuição para a barra atual;
FECHAMENTO(i) — preço de fechamento da barra;
MÍNIMO(i) — preço mínimo da barra;
MÁXIMO(i) — preço máximo da barra;
VOLUME(i) — volume;
A/D(i-1) — valor do Indicador Acumulação/Distribuição para a barra anterior.
Descrição do indicador técnico
Uma descrição completa do Accumulation Distribution está disponível na seção Análise técnica: Accumulation Distribution
