O Indicador Técnico de Accumulation/Distribution é determinado pelas alterações de preços e de volume.

O volume atua no papel de coeficiente de ponderação quando ocorre uma alteração do preço, ou seja, quanto maior for o coeficiente (volume), maior a contribuição da alteração de preço (para este período) no valor do indicador.

Accumulation/Distribution, A/D



Na verdade, este indicador é uma variante do mais comum "On Balance Volume". Ambos são utilizados para confirmar alterações de preços por meio da medição do respectivo volume de negociações.



O aumento do indicador Accumulation/Distribution indica que um ativo particular está se acumulando (está sendo comprado), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de aumento de preços. No entanto, a queda do indicador indica que um ativo está se distribuindo (está sendo vendido), devido à relação da parte esmagadora do volume de vendas com uma tendência de queda de preços.



As discrepâncias entre o indicador Accumulation/Distribution e o preço do instrumento financeiro indicam que os preços se irão alterar no futuro próximo. Geralmente, durante a divergência, a tendência do preço move-se na mesma direção do indicador. Assim, se o indicador aumentar e o preço cair, espera-se uma viragem de preços.



Uma determinada parte do volume diário é adicionada ou subtraída do valor atual acumulado do indicador. Quanto mais próximo do preço máximo do dia for o preço de fechamento, maior será o preço do ativo. Quanto mais próximo do preço mínimo do dia for o preço de fechamento, menor será o preço do ativo. Se o preço de fechamento se encontrar exatamente entre o máximo e o mínimo, o valor do indicador não se altera.



A/D(i) =((FECHAMENTO(i) - MÍNIMO(i)) - (MÁXIMO(i) - FECHAMENTO(i)) * VOLUME(i) / (MÁXIMO(i) - MÍNIMO(i)) + A/D(i-1)



Onde:

A/D(i) — valor do Indicador de Acumulação/Distribuição para a barra atual;

FECHAMENTO(i) — preço de fechamento da barra;

MÍNIMO(i) — preço mínimo da barra;

MÁXIMO(i) — preço máximo da barra;

VOLUME(i) — volume;

A/D(i-1) — valor do Indicador Acumulação/Distribuição para a barra anterior.



Descrição do indicador técnico

Uma descrição completa do Accumulation Distribution está disponível na seção Análise técnica: Accumulation Distribution