Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
True Scalper Profit Lock - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1094
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: International Federation of Red Cross
Conselheiro True Scalper Profit Lock.
Conselheiro True Scalper Profit Lock.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7801
Accumulation Distribution
O Indicador de Acumulação/Distribuição (Accumulation/Distribution, A/D) é determinado pelas alterações de preço e volume.СwlxBW5Zone
Indicador сwlxBW5Zone.
TradePrice-T03
Indicador TradePrice-T03.StoneAxe_x4x
Indicador StoneAxe_x4x.