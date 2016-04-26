CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

True Scalper Profit Lock - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
1094
Avaliação:
(11)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: International Federation of Red Cross

Conselheiro True Scalper Profit Lock.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7801

Accumulation Distribution Accumulation Distribution

O Indicador de Acumulação/Distribuição (Accumulation/Distribution, A/D) é determinado pelas alterações de preço e volume.

СwlxBW5Zone СwlxBW5Zone

Indicador сwlxBW5Zone.

TradePrice-T03 TradePrice-T03

Indicador TradePrice-T03.

StoneAxe_x4x StoneAxe_x4x

Indicador StoneAxe_x4x.