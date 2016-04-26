Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Din Fibo Next - indicador para MetaTrader 4
Autor: get from kaizer, conversed by Rosh
Indicador Din Fibo Next. Mostra o canal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7797
Pivot RS Session
Indicador Pivot RS Session. Mostra sessões.ZigZag
O ZigZag monitoriza e conecta entre si os pontos extremos de gráficos separados por um valor superior ao da porcentagem estabelecida na escala de preço.
Fib SR
Indicador Fib SR.СwlxBW5Zone
Indicador сwlxBW5Zone.