Experts

Two PerBar - expert para MetaTrader 4

Visualizações:
660
Avaliação:
(6)
Publicado:
Autor: Ron Thompson

EA Two PerBar. Uma variante mais despretensiosa.

------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7714

