CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

5_8 MACross - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
808
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

5_8 MACross. Utiliza o indicador MA.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7712

Bad Orders Bad Orders

EA BadOrders. O EA despretensioso.

Breadandbutter2 Breadandbutter2

EA breadandbutter2. Utiliza os indicadores ADX e MA.

1h-4h-1d 1h-4h-1d

EA 1h-4h-1d. Utiliza o indicador MA. Ele é otimizado para os períodos de M1 - M30.

Two PerBar Two PerBar

EA Two PerBar. Uma variante mais despretensiosa.