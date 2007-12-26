Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Two PerBar - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3385
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ron Thompson
Советник Two PerBar. Еще один простенький вариант.
------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: Daily.
Модель: Все тики.
Советник Two PerBar. Еще один простенький вариант.
------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: Daily.
Модель: Все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7714
1h-4h-1d
Советник 1h-4h-1d. Опирается на индикатор MA. Оптимизирован на периодах от M1 - M30.5_8 MACross
Советник 5_8 MACross. Пользуется индикатором MA.
RSI to File
Пример скрипта, который пишет значения индикатора RSI в файл csv.JMASlope_MTF - мультифрейм инд.
Простой мультифреймовый индикатор на базе JMASlope для организации скальперской, свинговой торговли, а также упрощенного определения волн Эллиота.