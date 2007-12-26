CodeBaseРазделы
Советники

Two PerBar - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3385
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ron Thompson

Советник Two PerBar. Еще один простенький вариант.

------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: Daily.
Модель: Все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7714

