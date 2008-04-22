请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Ron Thompson
智能交易Two PerBar。一个更加简单质朴的版本。
------------------------------
测试参量
货币对: EURUSD。
时间周期: Daily。
模式:全部替克。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7714
Bronze Warrioir01
智能交易 Bronze Warrioir01。使用指标DayImpuls。5_8 MACross
5_8 MACross.使用指标MA。
DLMv1.4 - MQL4Contest
智能交易 DLMv1.4 - MQL4Contest。使用指标 FX FISH 2MA。Dolly_Trading Times _3
指标 Dolly_Trading Times _3。显示运行时间。