Two PerBar - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 660
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Urheber: Ron Thompson
Advisor Two PerBar. Ein weiterer unprätentiöse Advisor.
------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: Daily.
Model: Alle Ticks.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7714
