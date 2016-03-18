CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Two PerBar - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
660
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Ron Thompson

Advisor Two PerBar. Ein weiterer unprätentiöse Advisor.
------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: Daily.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7714

1h-4h-1d 1h-4h-1d

Advisor 1h-4h-1d. Verwendet den Indikator MA. Dieser Indikator ist optimiert für die Perioden M1 bis M30.

5_8 MACross 5_8 MACross

5_8 MACross. Verwendet den Indikator MA.

RSI to File RSI to File

Ein Skript-Beispiel, welches die Resultate des RSI-Indikators in ein CSV-file schreibt.

JMASlope_MTF - Multi-Frame Indikator JMASlope_MTF - Multi-Frame Indikator

Ein einfacher multi-frame Indikator auf der Basis von JMASlope für die bessere Organisation von Scalping- und Swing-Trading sowie für die einfachere Bestimmung von Elliott-Waves.