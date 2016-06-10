Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DT-ZigZag-ATR - indicador para MetaTrader 4
Autor: klot
É uma tentativa de combina o ZigZag e o ATR. E com isso, determinar a tendência.
É uma tentativa de combina o ZigZag e o ATR. E com isso, determinar a tendência.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7211
