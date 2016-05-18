無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DT-ZigZag-ATR - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1176
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: klot
ジグザグとATRの組み合わせです。トレンドフェーズを判断させます。
ジグザグとATRの組み合わせです。トレンドフェーズを判断させます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7211
GannZigZag
ギャンアングルが含まれるジグザグです。5 _34_5
インディケータ 5 34 5
DT-ZigZag-Lauer
ジグザグによってレベルを描画する面白い試みです。相場を感じにくい方におすすめです。相場の状態をかなり明らかにします。Kazakh Boa
特殊の特徴をもつジグザグです。