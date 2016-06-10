CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DT-ZigZag-Lauer - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1245
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: klot

É uma tentativa bastante interessante de fazer os níveis a partir do ZigZag. Eu aconselho usar esse indicador se você não "sentir" o mercado. O indicador dá uma visão muito clara do mercado.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7212

DT-ZigZag-ATR DT-ZigZag-ATR

É uma tentativa de combina o ZigZag e o ATR. E com isso, determinar a tendência.

GannZigZag GannZigZag

ZigZag com ângulos de Gan.

Boa casákh Boa casákh

Ziguezague com propriedades pouco comuns (ao construir, você especifica o comprimento).

StochasticONpricePrice StochasticONpricePrice

Variedade do Estocástico localizado na janela do preço.