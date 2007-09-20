Смотри, как бесплатно скачать роботов
DT-ZigZag-ATR - индикатор для MetaTrader 4
Автор: klot
Попытка объединить ЗигЗаг и ATR. И через это определить фазу тренда.
10 Minute trader
Индикатор 10 Minute traderDinapoliTargets
Логика работы следующая: После определения локальной вершины\дна рисуется несколько горизонтальных линий. Белая - точка входа, и далее в ее же направлении линии целей. Естественно, что первая - наиболее достижимая... Красная линия - линия стопа.