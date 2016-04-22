Ein interessanter Versuch, um Ebenen aus ZigZag-Werten zu erzeugen. Dieser Indikator wird dringend empfohlen, für diejenigen, die den Markt nicht "spüren". Der Indikator gibt einen sehr klaren Blick auf den Markt.

ZigZag mit ungewöhnlichen Eigenschaften (geben Sie die zu zeichnende Länge an).