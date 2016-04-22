CodeBaseKategorien
DT-ZigZag-ATR - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: klot

Ein Versuch ZigZag und ATR zu kombinieren. Verwenden Sie ihn für die Bestimmung des Trends.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7211

