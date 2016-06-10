O indicador FTLM hist é um dos muitos indicadores digitais que apareceram depois de alguns artigos do Vladimir Kravchuk.

É uma tentativa de combina o ZigZag e o ATR. E com isso, determinar a tendência.

É uma tentativa bastante interessante de fazer os níveis a partir do ZigZag. Eu aconselho usar esse indicador se você não "sentir" o mercado. O indicador dá uma visão muito clara do mercado.