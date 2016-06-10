Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StocRSI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1099
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Emerald King
A superposição Stoch e RSI
A superposição Stoch e RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7185
MACD de tres linhas
Esse indicador adiciona uma curva suave ("ajustadora") ao MACD.BBhisto
É uma das modificações mais interessantes das bandas de Bollinger. Mostra desviações padrão na exibição de barras.
ICWR v0
O indicador constrói quatro fibo diferentes segundo os quatro últimos ZigZag. É útil para aplicar em períodos grandes.ICWR.a
O indicador constrói um fibo segundo o último ZigZag.. Para quem coloca de modo constante grades fibo (a maioria), esta é uma coisa bastante notável que ajuda a evitar o trabalho desnecessário.