CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StocRSI - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5979
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Emerald King

Суперпозиция Stoch и RSI



Keltner Channels Keltner Channels

Если вы любите строить каналы, я советую строить их самостоятельно. Особенно это относится к наклонным каналам. Однако, если вы используете каналы не более чем фильтр, или просто любите ставить алерты на данные уровни, то индикатор может быть полезен.

Kaufman Kaufman

Cкользящая средняя Кауфмана.

TTM-Trend TTM-Trend

Индикатор TTM-Trend

Linear Regression Linear Regression

В приложении к финансовым рынкам, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.