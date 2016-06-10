Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD de tres linhas - indicador para MetaTrader 4
Esse indicador adiciona uma curva suave ("ajustadora") ao MACD.
Eu gostaria de salientar que o cruzamento das linhas preta e vermelha, nesse intervalo plano (fase de correção), será bastante eficaz. Eles, inclusive, prevêem uma longa vela urso à direita.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7184
