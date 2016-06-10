CodeBaseSeções
BBhisto - indicador para MetaTrader 4

Autor: Nick Bilak
Autor: Nick Bilak

É uma das modificações mais interessantes das bandas de Bollinger. Mostra desviações padrão na exibição de barras.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7183

