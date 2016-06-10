CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Pattern - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1242
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: VMesquita

Grava um tipo de vela ou um pequeno padrão de acordo com a configuração geral.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7175

Pattern Alert v1.1 Pattern Alert v1.1

Pesquisador avançado de padrões. Adicionalmente, dá um sinal.

DJ Lines DJ Lines

O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».

Solar Winds Solar Winds

Como você pode ver, o indicador é perfeito. Você apenas tem que comprar na segunda barra preta e vender na segunda vermelha. E você pega todo o movimento usando cada pip.

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

Um dos indicadores que eu recomendo aos iniciantes como um indicador para entrada.