O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».

Como você pode ver, o indicador é perfeito. Você apenas tem que comprar na segunda barra preta e vender na segunda vermelha. E você pega todo o movimento usando cada pip.

Um dos indicadores que eu recomendo aos iniciantes como um indicador para entrada.