Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Solar Winds - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3112
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Yura Prokofiev
A piada do indicador está no fato de ser dinâmico. Ou seja, ele pode redesenhar mais de dez (!) barras. Aí o que você vê como verde, antes era vermelho. Isso torna-se verde, porque a tendência sobe.
A piada do indicador está no fato de ser dinâmico. Ou seja, ele pode redesenhar mais de dez (!) barras. Aí o que você vê como verde, antes era vermelho. Isso torna-se verde, porque a tendência sobe.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7176
Pattern
Grava um tipo de vela ou um pequeno padrão de acordo com a configuração geral.Pattern Alert v1.1
Pesquisador avançado de padrões. Adicionalmente, dá um sinal.
Instantaneous Trend Line
Um dos indicadores que eu recomendo aos iniciantes como um indicador para entrada.Time1
O indicador é usado para desenhar linhas que ajudam a se lembrar de qual é a fase atual do mercado e quem é que a está gerindo.