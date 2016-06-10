CodeBaseSeções
Indicadores

Solar Winds - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
3112
Avaliação:
(21)
Publicado:
Autor: Yura Prokofiev

A piada do indicador está no fato de ser dinâmico. Ou seja, ele pode redesenhar mais de dez (!) barras. Aí o que você vê como verde, antes era vermelho. Isso torna-se verde, porque a tendência sobe.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7176

