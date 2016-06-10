Participe de nossa página de fãs
Time1 - indicador para MetaTrader 4
1108
O indicador é usado para desenhar linhas que ajudam a se lembrar de qual é a fase atual do mercado e quem é que a está gerindo.
Abaixo podemos ver os diferentes tempos das sessões (asiático, europeu, americano) ou as diferentes fases dessas sessões.
Esses indicadores são facilmente modificados para atender às suas necessidades.
