Time1 - indicador para MetaTrader 4

O indicador é usado para desenhar linhas que ajudam a se lembrar de qual é a fase atual do mercado e quem é que a está gerindo.

Abaixo podemos ver os diferentes tempos das sessões (asiático, europeu, americano) ou as diferentes fases dessas sessões.

Esses indicadores são facilmente modificados para atender às suas necessidades.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7178

