Индикатор FTLM hist - один из многих цифровых индикаторов, появившихся после некоторых статей Владимира Кравчука.

Смысл данного индикатора довольно прост: мы рисуем линии, которые помогают нам не забыть, какая сейчас фаза рынка и кто «хозяйничает» на рынке.

Так же относится к группе индикаторов, которые показывают время сессий.