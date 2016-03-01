コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Pattern - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者：VMesquita

設定によってちっちゃなパターンやローソク足のタイプを書いています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7175

DJ Lines DJ Lines

インディケータDJ Linesは、ピボットポイントに関連しています。このようなインディケータは、「前日の価格からトレンド転換を示すブレイクポイントが算出できる」という概念をベースにしています。

Digits_Comment Digits_Comment

取引における新たな動向は、ディジタルインジケータです。

Time1 Time1

内容は非常に簡単です。相場の動行、又は「誰がお山の大将になるか」、忘れないようにする線を描画します。

3shadeopen 3shadeopen

取引セッションの時間を表示するインディケータに関連しています。