Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Cálculo da terceira onda Elliott - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1761
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é um script para calcular a terceira onda Ellio segundo o algoritmo proposto por Bill Williams no seu livro "Trading Chaos".
(Nesse livro, existem comentários para as figuras 7-15)
Esse script utiliza o objeto padrão OBJ_EXPANSION (extensão Fibonacci)
Para começar a calcular, é necessário transferir a primeira coordenada do objeto, criado pelo script, para o suposto início da primeira onda -para o preço Low da barra (para a versão de alta)-, a segunda coordenada para o High da barra, onde se situa o fim da primeira onda e o início da segunda, a terceira coordenada para o preço Low do suposto fim da segunda onda.
(Para a versão de baixa, os preços devem ser: na primeira coordenada, High, na segunda coordenada, Low, e na terceria, High
O script reconhece por si mesmo a versão de alta e baixa da terceira onda Elliott.
As cruzes vermelhas marcam o preço para a relação (preço/hora), onde a "suposta" terceira onda "deve" acabar.
Adicionalmente, para um cálculo mais preciso, o script requer um número "suficiente" de barras nas primeira e segunda ondas.
P.S. Se você gostar deste script, será possível fazer um outro para o cálculo da quinta onda Elliott com base nas terceira e quarta ondas formadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7156
Indica o número de períodos para o cálculo da linha média do indicador.3C JRSX H
Graças ao uso de algoritmos de suavização (ajustamento) mais sofisticados, este RSI tem menos latência e uma curva mais suave.
O indicador está baseado em alguns dados dos indicadores RSI, Bollinger, MAverage. Mostra as zonas para comprar e vender. Trabalho adicional dependendo das moedas, 30-90 pontos.Canal de níveis fibo
O canal deslizante para níveis Fibo