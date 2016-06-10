CodeBaseSeções
Cálculo da terceira onda Elliott - script para MetaTrader 4

Este é um script para calcular a terceira onda Ellio segundo o algoritmo proposto por Bill Williams no seu livro "Trading Chaos".

(Nesse livro, existem comentários para as figuras 7-15)

Esse script utiliza o objeto padrão OBJ_EXPANSION (extensão Fibonacci)

Para começar a calcular, é necessário transferir a primeira coordenada do objeto, criado pelo script, para o suposto início da primeira onda -para o preço Low da barra (para a versão de alta)-, a segunda coordenada para o High da barra, onde se situa o fim da primeira onda e o início da segunda, a terceira coordenada para o preço Low do suposto fim da segunda onda.

(Para a versão de baixa, os preços devem ser: na primeira coordenada, High, na segunda coordenada, Low, e na terceria, High

O script reconhece por si mesmo a versão de alta e baixa da terceira onda Elliott.

As cruzes vermelhas marcam o preço para a relação (preço/hora), onde a "suposta" terceira onda "deve" acabar.

Adicionalmente, para um cálculo mais preciso, o script requer um número "suficiente" de barras nas primeira e segunda ondas.

P.S. Se você gostar deste script, será possível fazer um outro para o cálculo da quinta onda Elliott com base nas terceira e quarta ondas formadas.

