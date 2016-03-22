CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Metro - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 日本語
Visualizações:
858
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: TrendLaboratory Ltd

Indicador Metro.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7119

Open Source Forex Open Source Forex

O conceito deste EA é monitorar vários indicadores e negociar baseado em um valor retornado por esses indicadores.

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

AMA de Kaufman otimizada para longos períodos.

Trend Trend

Define a intensidade e a direção de uma tendência.

Tunnel Tunnel

Indicador Tunnel (Túnel)