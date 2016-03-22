Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Frank_ud - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1006
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Pelo menos uma posição é aberta em cada direção. Primeiro, abra duas contraposições com volumes mínimos. Um delas tornará-se rentável, enquanto que a segundo sera uma perda, é claro.
Aquela rentável irá ser fechada pelo TakeProfit, e a de perda será reforçada (pela adição de lotes) em um determinado intervalo. Se a tendência continua a ir na mesma direção, fortalecemos ela novamente. A tendência irá voltar mais cedo ou mais tarde.
Cada passo de reforço é mde com a duplicação do volume, assim, após a tendência ter voltado, a última posição perdedora fechada por TakeProfit irá cobrir tudo com um resultado positivo. Em seguida, as operações de começaram do mesmo modo: abertura com o volume mínimo e, em seguida, passo a passo, como descrito acima.
O depósito inicial deve ser suficiente para cobrir todas as medidas necessárias. O volume no USDCHF varia de 0.1-25.6 (Desde fevereiro, houve 9 passos de fortalecimento feitas 4 vezes - 4 figuras contra a tendência), por isso que há uma necessidade de ter de depósito inicial de $50000 ou mais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7097
Estimado de tendência de vanguarda com bandas.ADX Suavizado por John Ehlers
Existem muitos algoritmos de suavização. Este determinado indicador é para a suavização do indicador padrão ADX. O código foi traduzido de uma linguagem fácil.
O i-Breakeven reúne e agrupa informações referente as posições abertas para cada símbolo: 1. O nível atual de capital. 2. O nível de equilíbrio estimado.i-HighLow
O indicador i-HighLow desenha um canal com fronteiras correspondendo ao valor da máxima e mínima das sombras da barra para as últimas N barras.