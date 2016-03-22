Pelo menos uma posição é aberta em cada direção. Primeiro, abra duas contraposições com volumes mínimos. Um delas tornará-se rentável, enquanto que a segundo sera uma perda, é claro.



Aquela rentável irá ser fechada pelo TakeProfit, e a de perda será reforçada (pela adição de lotes) em um determinado intervalo. Se a tendência continua a ir na mesma direção, fortalecemos ela novamente. A tendência irá voltar mais cedo ou mais tarde.



Cada passo de reforço é mde com a duplicação do volume, assim, após a tendência ter voltado, a última posição perdedora fechada por TakeProfit irá cobrir tudo com um resultado positivo. Em seguida, as operações de começaram do mesmo modo: abertura com o volume mínimo e, em seguida, passo a passo, como descrito acima.



O depósito inicial deve ser suficiente para cobrir todas as medidas necessárias. O volume no USDCHF varia de 0.1-25.6 (Desde fevereiro, houve 9 passos de fortalecimento feitas 4 vezes - 4 figuras contra a tendência), por isso que há uma necessidade de ter de depósito inicial de $50000 ou mais.



