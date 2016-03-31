请观看如何免费下载自动交易
Waddah Attar 每日轴点斐波那契指标 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 5974
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标利用回溯测试绘制真正的轴线以及七条向上的水平(R1, R2, R3 ...) 和七条向下的水平 (S1, S2, S3 ...). 本指标包含了两个指标, Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 和 Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4
我无法在一个指标中画出15条线, 所以我使用了两个指标. 把两个指标一起放到图表上就能画出全部的水平线.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7095
