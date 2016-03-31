代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Waddah Attar 每日轴点斐波那契指标 - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
5974
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标利用回溯测试绘制真正的轴线以及七条向上的水平(R1, R2, R3 ...) 和七条向下的水平 (S1, S2, S3 ...). 本指标包含了两个指标, Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 和 Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4

我无法在一个指标中画出15条线, 所以我使用了两个指标. 把两个指标一起放到图表上就能画出全部的水平线.



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7095

FX5_FiboSpiralScript FX5_FiboSpiralScript

本脚本会在图表上画出斐波那契黄金螺旋.

FX5_FiboSpiral FX5_FiboSpiral

本指标在图表上画出斐波那契黄金螺旋.

Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标 Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标

本指标画出每周轴线以及七条向上的水平线( R1,R2,R3 ... ) 和七条向下的水平线 ( S1,S2,S3 ...).

Stoller 平均范围通道 (Average Range Channels, Starc) Stoller 平均范围通道 (Average Range Channels, Starc)

本代码是MetaTrader 4中布林带代码的简单变体, 如果我们把标准差改成ATR, 我们就得到了StarcBands.